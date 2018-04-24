Evinde Ölü Bulundu

Olay Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Taşangil sokakta bulunan bir apartmanın 3. katında ikamet eden 57 yaşındaki Nurettin Bozkuş'dan 3 gündür haber alamayan yakınları polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımı ile balkondan şahsın evine giren polis ekipleri Bozkuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri inceleme yaptı. Nöbetçi savcılığında olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı .

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.