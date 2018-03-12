EVDE EĞİTİM SİSTEMİ

Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden engelli vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Yeşilyurt Belediyesi, ‘Tut Elimden’ isimli yeni projesiyle, sağlık problemlerinden dolayı eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan bedensel engelli öğrenciler ile ailelerine ev ortamında eğitim, sosyal psikolojik destek ve motivasyon hizmeti sunuyor.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde görevli öğretmenler ev ortamında ders verilmesi uygun görülen vatandaşları haftanın iki günü ziyaret ederek iki saatlik ders veriyorlar.



Esra Tüfenkci’den övgü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ‘Tut Elimden’ projesiyle evde eğitim, motivasyon ve psikolojik destek alan Fadime Demircan ve ailesini ziyaret ederek, projenin uygulanmasıyla ilgili bilgiler aldı.

Esra Tüfenkci’ye, Vali’nin eşi Neriman Kaban, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AK Parti İl Başkanının Eşi Sadiye Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi Yasemin Polat ile İl Emniyet Müdürünün eşi Kadiye Urhal da eşlik etti.



Aile fertleri tarafından kapıda karşılanan Esra Tüfenkci, ‘Tut Elimden’ projesinin yerinde ve çok anlamlı bir proje olduğunu ifade ederek, Yeşilyurt Belediyesini tebrik etti.

Demircan ailesiyle sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilenen Tüfenkci, “Tut Elimden projesi içerik ve uygulamasıyla çok değerli ve anlamlı bir proje olmuş. Böylesine duyarlı ve hassas bir çalışmayı başlatan başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim.

Toplumun değerleri olan engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak önemlidir, çünkü hepimiz engelli adayıyız, bir gün bizde engelli olabiliriz. Engelli vatandaşlarımıza toplumsal hayatta pozitif ayrımcılık konusunda daha fazla çalışmalar yapmalıyız. Hepimizin daha duyarlı olması gerekmektedir.

Sağlık sorunlarından dolayı okula gitme durumu olmadığı için ‘Tut Elimden’ projesi kapsamında evde eğitim görev Fadime Demircan ile ailesini ziyaret ettik. Fadime kardeşimizin ve ailesinin talep ve isteklerini dinledik. Misafirperverliklerinden dolayı Fadime Demircan kardeşime ve değerli ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Esra Tüfenkci, yanında getirdiği kitapları ve hediyeleri Fadime Demircan’a takdim etti. busabahmalatya.com