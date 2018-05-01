Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kentte birçok ev ve iş yerinde su baskınları görüldü. Çevre yolu üniversite durağı civarı iş yerlerini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Yer yer trafikte de aksamalara neden olan dolu ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan Malatyalılar, otobüs duraklarına ve binalara sığındı. Yollarda biriken yağmur suları, trafiğin aksamasına neden olurken, trafik ekipleri de vatandaşlara yardım etti. busabahmalatya.com



