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Esra Tüfenkci şehit anneleriyle buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ve Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban “Gönül Elçileri” projesi kapsamında şehit anneleri ile bir araya gelerek sohbet programına katıldı. 

Esra Tüfenkci şehit anneleriyle buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ve Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban “Gönül Elçileri” projesi kapsamında şehit anneleri ile bir araya gelerek sohbet programına katıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
11 Mart 2018 Pazar 14:22
Esra Tüfenkci şehit anneleriyle buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği ve İl Müftülüğünce desteklenen program Diyanet Kültür Merkezi Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda gerçekleştirildi. 


11 Şehit annesinin katıldığı programda şehitlik, imtihan ve sabır konularında sohbet gerçekleştirildi. Program sonunda Esra Tüfenkci ve Neriman Kaban şehit annelerine Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarından oluşan hediyeleri takdim etti. 


Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci ve Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen’in eşi Şerife Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut’un eşi Fatma Bulut ve şehit anneleri katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Esra TüfenkciGönül ElçileriNeriman KabanHafize GürkanKadriye Urhal
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