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Esnaflardan 400 kişiye aşure

Bir araya gelerek 400 kişilik bir aşure etkinliği düzenleyen Halep Caddesi esnafları, ilgiden oldukça memnun kaldıklarını kaydettiler. Şıkşık Mahallesi Muhtarı Ertan Küçük, her yıl Muharrem ayında aşure etkinliği yaptıklarını dile getirerek, “İlgi çok fazla, Allah’a binlerce şükür. Namazdan sonra çıkanlar, aşuremizi tatmaya geldi” dedi.

Esnaflardan 400 kişiye aşure

Bir araya gelerek 400 kişilik bir aşure etkinliği düzenleyen Halep Caddesi esnafları, ilgiden oldukça memnun kaldıklarını kaydettiler. Şıkşık Mahallesi Muhtarı Ertan Küçük, her yıl Muharrem ayında aşure etkinliği yaptıklarını dile getirerek, “İlgi çok fazla, Allah’a binlerce şükür. Namazdan sonra çıkanlar, aşuremizi tatmaya geldi” dedi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:22
Esnaflardan 400 kişiye aşure

Halep Caddesi esnafları, Muharrem ayı dolayısıyla bir araya gelerek bir aşure etkinliği yaptılar. 400 kişilik aşure yapan esnaflar, etkinliklerine olan ilgiden oldukça memnunlar. BUSABAH gazetesine konuşarak aşure etkinliğinden bahseden Şıkşık Mahallesi Muhtarı Ertan Küçük, aşure etkinliklerine olan ilginin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

ALLAH HERKESE NASİP ETSİN

Allah nasip ederse gelecek yıl da aşure etkinliği yapacaklarını ifade eden Muhtar Küçük, “Dörtyol, Halep Caddesi’nin esnaflarının katkılarıyla 400 kişilik aşure yaptık. Her yıl geleneksel olarak aşure etkinliği yapıyoruz. İnşallah seneye de Allah nasip ederse yine aşure yapıp, dağıtacağız. İlgi çok fazla Allah’a binlerce şükür. Namazdan sonra çıkanlar, aşuremizi tatmaya geldi. Ayrıca yoldan geçen araç sahiplerine de ikramda bulunduk. Allah herkese nasip etsin, Allah kabul etsin inşallah” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Halep CaddesiAşureEsnaf
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