ESNAFLAR SIKINTILARINI ANLATTI

Yeni dönemde esnaflara yönelik projelerini Kaymakam Zengince’ye anlatan İbrahim Kürşat Gök, esnafların sıkıntıda olduğunu söyledi. Esnafların sıkıntılarını gidermek için çalışacaklarını ifade eden Gök, ‘Bende bir esnaf olarak esnaf vatandaşların sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Bu sıkıntıları gidermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.



İlçenin kalkınması için sivil toplum kuruluşlarının desteğinin mutlaka gerekli olduğunu belirten Kaymakam Zengince ise 2018 yılı olağan genel kurulunda seçilen başkan İbrahim Kürşat Gök ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek esnaf odasına çalışmalarında başarılar diledi. busabahmalatya.com