Esnaflar Ayaklandı

Akpınar Mahallesi ile Kışla Caddesi’nin kesiştiği yerde yükselen inşaatın atık suları bir kez daha Yeni Hamam Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi esnaflarını isyan ettirdi. İnşaatın çevresinde bulunan logar mazgallarının çimento atıkları nedeniyle tıkanıp betonlaştığını, dolayısıyla atık suların dükkanlarının önüne karda geldiğini öne süren esnaflar BUSABAH gazetesine konuşarak, tepkilerini yeniden dile getirdiler.

HER GÜN TEMİZLİK YAPMAK ZORUNDAYIZ

İş yapamaz hale geldiklerini ileri süren esnaflar, “Bizler bu sorun nedeniyle tepkimizi yine sizin gazeteniz aracılığıyla dile getirmiştik. Çok geçmeden ekipler geldiler ve burada bir çalışma yaptılar. Biz de yine sizin gazeteniz aracılığıyla ilgililer ve burada çalışan ekibe teşekkürlerimizi ilettik. Ancak inşaat çalışmasından dolayı logar mazgalları tamamen betonlaşmış. Burada yağmur suyu, inşaattan gelen pis sular logardan geçemediği için bizim dükkanlarımızın önüne kadar geliyor. Ne müşterilerimiz bu sulardan dolayı dükkanlara girebiliyor ne de bizler dükkanlarımızın içine girebiliyoruz. Dükkanları her zaman temizlemek zorundayız. Yetkililer kısa vadeli çözümler bulacağına uzun vadeli çözümler üretseler bizler ne kimseden şikayetçi olacağız ne de kimseyi meşgul edeceğiz. iş yapamaz hale geldik. Yetkilileri göreve davet ediyoruz” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi