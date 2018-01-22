ESNAFIN SORUNLARINI VALİYE ANLATTI

Valilik ziyaretinin ardından esnaflarla birlikte oda binasında kameraların karşısına geçen Başkan İnce, burada yaptığı açıklamada, Vali Kaban ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşmede esnafların sıkıntılarını dile getirerek çözüm istediklerini söyledi.



“Gece gündüz demeden çalışacağız”



7 Ocak Pazar günü yapılan seçimde esnafların yüzde 80’ninin desteğiyle yeniden göreve seçildiklerini anımsatan Başkan İnce, amaçlarının esnaflara hizmet etmek olduğunu belirterek, gece gündüz demeden esnafların sorunları ile ilgileneceklerini aktardı.

“Komisyon sorununu el birliği ile çözeceğiz”

Başkan İnce, şu anda en önemli gündem maddelerinin son çıkan yönetmelik olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda bu gün Malatya Valimiz Ali Kaban ile bir görüşme yaptık. Kendisine servisçi esnaflarımızın sorunlarını anlattık. Gerek korsan araçlar gerek bazı okulların bağış adı altında almış olduğu ücretler ve bazı firmaların haksız olarak bu gariban esnaflarımızdan almış olduğu yüksek komisyonlardan dolayı servisçi esnaflarımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Biz, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarına şimdiden başlayarak, firmaların esnaflardan almış olduğu komisyon sorununu gerek şoförler odası gerek esnaflarımızla ortaklaşa çalışma yaparak çözeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Ben bu yola canımı koydum”



Esnafların mağdur olduğu diğer bir konunun bazı özel okulların bağış adı altında aldığı rüşvet olduğunu söyleyen İnce, “Ben buradan bazı özel okullara sesleniyorum: Esnafımızdan haksız olarak aldığınız paralardan artık vazgeçin. Sizler eğitim yuvasısınız, ticaret yuvası değilsiniz, amacınız eğitim olsun, ticaret olmasın. Bizden kalite isteyin, bizden yeni araç isteyin, bizden kılık kıyafet isteyin ama bizden rüşvet istemeyin. Biz bu rüşveti artık size vermeyeceğiz. Ucu kime dokunursa dokunsun, sonucu ne olursa olsun, ben bu yola gövdemi değil canımı koydum bu paraları size vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bu konuda adaletli olmaya davet ediyoruz, biz bu konunun peşini bırakmayacağız. Bu konuda, yeni yönetmelikle beraber artık bir tespit komisyonu oluşturularak mülkü amirimizin onayından sonra firmalarımız taşımacılık yapabilecek. Bu madde bizim için çok olumludur. Eğer ki bazı okul veya kişilerin bağış adı altında rüşvet alıp veya verdiklerini tespit edersek yasal süre başlayacaktır. Sözleşmeyi de mülkü amirimiz onaylamaz, bunun da takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.



“Korsan araçlar konusunda da Valimizden destek istedik”



Korsan araçlar konusunda da Vali Kaban’dan destek istediklerini söyleyen İnce, “Biz bu gün bu konuyu da Valimizle paylaştık. Korsan araçlar konusunda sıkıntı yaşadığımızı, bizim yüzlerce servisçimizin korsanlardan dolayı iş bulamadığını, korsan araçların denetlenmediğini ancak odamıza kayıtlı S plakalı servis araçlarımızın ise defalarca denetlendiğini kendisi ile paylaştık. Bu konuda gerekli denetimlerin yapılmasını ve bizlere yardımcı olmalarını istedik. İnşallah bunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.

“3 Şubat’ta esnaflarımızla bir araya geleceğiz”



Başkan İnce, son olarak 3 Şubat Cumartesi günü saat 12:00’de Büyük Esnaf Buluşması adı altında şoförler odası ile ortaklaşa olarak bir toplantı yapacaklarını söyleyerek, toplantıda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için esnafların yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.busabahmalatya.com

