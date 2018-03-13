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''ESNAF ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIYOR''

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, pazarcı esnaflarının çok zor şartlar altında çalıştığını kaydederek, MHP olarak her zaman pazarcıların yanında olduklarını belirtti.

''ESNAF ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIYOR''

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, pazarcı esnaflarının çok zor şartlar altında çalıştığını kaydederek, MHP olarak her zaman pazarcıların yanında olduklarını belirtti.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 17:05
''ESNAF ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIYOR''


MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, yeniden Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Ümit Emre’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, “Başkanımız Malatyamız için gelecek vaad eden iyi bir arkadaşımız. Malatya olarak kendilerinden beklentilerimiz çok. Biz her zaman kendilerini yanımızda hissediyoruz. Ben de kendilerinin yanındayım bize düşen görev olursa her zaman bir dost olarak yanındayız” ifadelerini kullandı.


MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, “Ümit Başkanımız daha önce takip ettiğimiz bir Başkanımızdır. Pazarcılar odası neden önemli çünkü pazarcı kardeşlerimiz ekmeğini gerçekten taştan çıkaran, yaz, kış zorlu şartlar altında önemli mücadele veren arkadaşlarımızdır. Biz de kendilerinin yanlarında olacağımızı, her türlü sıkıntılarında beraber olacağımızı ifade etmek isteriz. Pazarcılar Oda Başkanımızın Malatya için faydaları çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Yeniden seçildiği için çok mutlu olduk, görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 13.03.2018 17:09
Anahtar Kelimeler:
Mesut SamanlıMHPÜmit Emre
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