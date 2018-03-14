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‘ESNAF VATANI BÖLDÜRMEZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde esnaf camiası vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için Hatay’da tek yürek olmuştur.” dedi.

‘ESNAF VATANI BÖLDÜRMEZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde esnaf camiası vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için Hatay’da tek yürek olmuştur.” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
14 Mart 2018 Çarşamba 16:41
‘ESNAF VATANI BÖLDÜRMEZ'

Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci öncülüğünde düzenlenen ve 81 İlden esnaf temsilcilerinin katıldığı  “‘Zeytin Dalı İçin Hatay’dayız, Devletimizin Yanındayız” programına Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’de katıldı.

Keskin, programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül ve 81 ilden gelen esnaf temsilcilerinin katıldığını belirterek, “Esnaf ve sanatkar camiası nasıl kurtuluş mücadelesinde devletinin ve milletinin yanında yer almışsa, bugünde istikbal ve istiklal için devletinin ve milletinin yanındadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin öncülüğünde esnaf camiası vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için Hatay’da tek yürek olmuştur.” dedi.

ESNAFLARDAN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Hatay’da, Reyhanlı ve Çilvegözü sınır kapısında programlar düzenlendiğini belirten Keskin,  “Zeytin Dalı Harekatı’nı esnaf camiası ilk günden beri destekliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kahraman ordumuzun yanında dimdik durmuştur. Söz konusu vatan, millet, bayrak ve ezan olursa esnaf camiası için gerisi teferruat olur.  Esnaf camiası ekmeğini bölerek paylaşır, ama vatanı böldürmez,  vatan toprağını paylaşmaz.  ‘Zeytin Dalı İçin Hatay’dayız, Devletimizin Yanındayız’ programına öncülük ederek esnaf camiası ile birlikte olan Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, esna f ve sanatkar camiasının milli duygularına ve milli duruşuna öncülük eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı A. Kadir Akgül’e, ayrıca, programa Malatya’dan katkı sunan Malatya’daki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanımız İsmet Bayram ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bakanımız Ali Evren ve ilçe kooperatiflerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Keskin,   Afrin’e gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketlerinin yüklenen tırlar ile Bakan Tüfenkci’ninde katılımı ile bölgeye gönderilmek üzere uğurlandığını belirtirken, Cilvegözü sınır kapısında  “Vatan evlatlarımız, kahraman askerlerimiz, gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz için kurbanlar kesilerek dua edildi. Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin.” dedi.  busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 14.03.2018 16:43
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaZeytin DalıŞEVKET KESKİNMESOBBülent Tüfenkci
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