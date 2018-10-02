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Esnaf, içme suyunda indirim bekliyor

MESOB Başkanı Şevket Keskin, günlük işlerinde içmesuyu kullanmak durumunda kalan esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak indirim yapılması çağrısında bulundu.

Esnaf, içme suyunda indirim bekliyor

MESOB Başkanı Şevket Keskin, günlük işlerinde içmesuyu kullanmak durumunda kalan esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak indirim yapılması çağrısında bulundu.

02 Ekim 2018 Salı 10:40
Esnaf, içme suyunda indirim bekliyor

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyenin içme ve kullanma suyu tarifelerinde indirime gidildiğini hatırlatarak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi içme ve kullanma suyu tarifelerinde yüzde 17 oranında indirim uyguladı. Gönül ister ki kendi cazibesi ile akan içme suyu kaynağına sahip olan Malatya Büyükşehir Belediyesi de içme suyu ve kullanımın da indirim uygulasın. Özellikle çay ocakları, lokantalar, pide fırınları ile birlikte gıda üretimi yapan esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak içme ve kullanma suyu tarifesinde indirim bekliyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, ekonomik sıkıntı içinde bulunan esnaf ve sanatkârımızdan yana tavır almalı” ifadelerinde bulundu.

BAŞSAVCI SAVRAN’A ZİYARET

Bu arada, Keskin, beraberindeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’inde bulunduğu heyet ile birlikte Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran’ı ziyaret ederek, Malatya’daki yeni görevinde başarılar diledi. Keskin ve Savran bir süre sohbet etti.

Keskin, beraberindeki heyet Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez’i de yeni hizmet binalarında ziyaret ederek, bir süre görüştüler. 

HABER MERKEZİ

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ŞEVKET KESKİNIçmesuyu
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