Esnaf için 3 günlük iftar programı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarın toplumun bel kemiği olduğunu bildirerek, esnaf ve sanatkarın birlik ve beraberlik içinde olmasının topluma da olumlu yansıyacağını kaydetti.

MESOB Başkanı Keskin, aynı zamanda başkan olduğu Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na üye olan esnaflar için 3 gün üst üste iftar yemeği programı tertipledi.

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Yoğunluk olmadan davetlilerin daha rahat bir ortamda iftarlarını açması için üyeleri için 3 gün üst üste iftar yemeği düzenleyecek olan Keskin, ilk iftar etkinliğinde taksici esnafı ile bir araya geldi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarının da katıldığı iftar yemeğinde konuşan Keskin, “Memleketimizin huzura ihtiyacı olduğu kadar esnaf ve sanatkarımızın da huzura ihtiyacı var. Esnaf ve sanatkar bu toplumun bel kemiğidir. Ülkemiz için, Malatya’mız için, çağamızın çocuğumuzun geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim memleketimizin huzurunu ve birliğini bozdurmasın, kötülere fırsat vermesin” dedi.

İsrail’in ve ABD’nin Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Keskin, “Cenab-ı Allah, bu aziz mübarek günlerde bile Müslümanlara saldıranları ıslah etsin, bildikleri gibi yapsın. Her zaman kutsal günlerimizde ve Ramazan aylarında büyük katliamlar yapıyorlar. İnşallah bu saldırılar son olur. Bütün Müslüman ülkelerinin ayağa kalkması gerekiyor. Sadece Türkiye cumhuriyeti devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı duruşuyla olmuyor. Bütün Müslüman ülkelerin karşı duruş göstermesi gerekiyor. 8 aylık bebeğe bile kurşun sıkanların adamlıkla, insanlıkla ilgisi olamaz.” ifadelerini kaydetti.

Keskin, iftara katılan esnafların tek tek masalarına giderek sohbet etti.

Keskin, kapı önünde karşıladığı esnafları iftar sonrasında tekrar kapıda durarak tek tek uğurladı.