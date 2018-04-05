''ESNAF EN İYİSİNE LAYIK''

Malatya Ticaret Borsası 4. Komite Meclis Üyesi Adayı İdris Payza BUSABAH gazetesine konuştu. Yeni dönemde de Gürsel Özbey ile devam etmek istediklerini belirten Payza, kendi dönemlerinde yaptıklarını anlattı. Payza, ilk ilkelerinin Şire ve Buğday Pazarı’nı büyütmek olduğunu ifade etti.

İş Adamı İdris Payza, “Yıllarca el atılmayan Şire Pazarı, yaşanan kötü olaylar, kayıt dışı çalışan kişilerin kayıt altına alınması, asfalt-kaldırım çalışması gibi sorunlar vardı. Tabi bunda en büyük özveriyi gösteren Selahattin Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu. 250 metrelik bir yerdeydik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ‘Önce borsan büyüyecek, sonra pazarın büyüyecek, Şire Pazarı, Buğday Pazarı büyüyecek’ dedi. Ve biz de ilk ilkemizde bunu yapacağız” ifadelerinde bulundu.

“60 BORSADAN İLK 5’E GİRDİK”

Payza, “Türkiye genelinde 5 yıldızlı bir borsa olduk. 60 borsadan ilk 5’e girdik. Normalde daha önce lisanslı depoculuk Malatya’nın kanayan yarasıydı, köylü için olmazsa olmazdı. Onu Bakanımız Bülent Tüfenkci sayesinde bizlerin de yüzde 30 ortakçılığı ve Büyükşehir ortakçılığı ile imzaladık. Gürsel Başkan, özel durumundan dolayı Şire Pazarı’ndaki yetkiyi Murat Bakırcı’ya vermişti. Bu yetki ile de biz ne istediysek söyledik, ne istediysek yaptırmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

İş Adamı Payza, Şire Pazarı’nda bazı olaylar olduğuna da değinerek, “Olayları bir türlü önleyemiyorduk ama Sayın Valimize, Sayın Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Üst üste toplantılar yaptılar. İhracatçımızı ve esnafımızın rahatlamadığı bir pazar hiçbir zaman ticaret merkezi olamaz. O yüzden normalde karakol gerekiyordu, zor bir olaydı. Dışişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Oraya karakol noktası yapıldı. Orada huzur sağlandı. Emniyet Müdürümüze ve Sayın Valimize tekrar teşekkür ediyorum. Emniyetimizin zamanında müdahalesi ile büyük bir olaya bertaraf oldu. Artık 7-24 o karakol orada. Bunlar yeter mi, yetmez. Esnaf en iyisine layık” ifadelerini kullandı.

BORCUMUZ YOK

Yeni dönemdeki projelere de değinen Payza, “Buğday Pazarı ve Şire Pazarı aynı yerde. Tek giriş, tek çıkış var. Üye sayısı kadar artabilir. Bunu da biz Kuzey Çevreyolu’na yakın olsun istiyoruz. Ve yine aynı şekilde hâle yakın olsun. Bu da olursa kalite artar. O zaman vergi kaydı altında olan da olur ve rekabet de olur. Şu anda diyelim ki ben tüccarım, alım yapıyorum. Dükkan kirası ödüyor, vergi veriyorum. Ama kayıt dışı çalışanlar rekabet edemiyor. Bu dönemde onu önlemeye çalışalım. Bu projenin kısa dönemde hemen hemen anlaşması yapıldı. Bunu seçimden sonraya bıraktık. Ve onun yanı sıra devasa bir arsamız var. Şu anda değeri çok çok yüksek. İlk geldiğimizde 4 kattı, şu anda 11 kata çıktı. İleride TOKİ ile anlaşabilirsek Şire Pazarı’nın içini de kullanabiliriz. Zaman zaman bize demişlerdi ki, ‘Bu arsalar satıldı.’ Biz geldiğimizde hiçbir şey satmadılar. Biz bir çubuk satmadan 28 milyona yakın bir yer kazandırdık. Şu anda hiçbir borcumuz yok. Kredi kullandığımız bir banka var. Onu da cüzi bir şekilde kullanıyoruz. Kendi imkanlarımızla idare ediyoruz. Tüccarımız ve ihracatçımızın en iyi şartlarda iş yapması boynumuzun borcu” sözlerini kaydetti.

ŞİRE PAZARINA EL ATILMAMIŞTI!

“30 yıldır Şire Pazarı’na el atılmamıştı, neler yaptıysak yine yapacağız” diye Payza, “Yeter mi; yetmez. Şu anda görüştüğümüz çok projeler var ve biz her yerde aktifiz. Borsa orada yatacak bir borsa değil. Tekrar söylüyorum: Gürsel Bey özel durumundan dolayı yetkiyi bana vermişti. Ne söylediysem yaptırdım. Az mı; az. Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı olmadan da bu sorun çözülmez. Onu da yapmayı düşünüyoruz. Ki proje de hazır. Projeyi bitirip öyle açıklayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi