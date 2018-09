Esnaf değil, fırsatçılar kazanıyor

Hızla yükselen dolar, ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da esnafını vurdu. Kara kara düşünen esnaf, bu durumun artık sona ermesini istiyor. İş yapamaz hale geldiğini belirten esnaflar, işlerinin yolunda gitmediğini,yaşanan ekonomik sıkıntılarınise henüz etkisini tam göstermediğini belirttiler. Esnaflar, özellikle fırsatçılar konusunda devletin gereken işlemleri yapması gerektiğini söylediler.

DOLAR KÜÇÜK ESNAFI BİTİRDİ

Ayakkabıcı Ahmet Tuncay Bozdağ, “Dolar artışı küçük esnafı bitirdi. Garibanın giydiği bir kara lastik vardı,8 liraydı; şimdi 12 lira yaptılar. Kara lastiğin malzemesi dışarıdan gelmiyor. Ona rağmen dolar artışından etkilendi. Bunun sadece tabanı dışarıdan geliyor, diğer tüm malzemesi yerli olduğu halde arttı. Fırsatçılar aşırı derecede arttı. Dolar arttı, olan vatandaşa oldu. Alışveriş de yok. Piyasa aşırı derecede durgun. Allah sonumuzu hayır etsin, derim. Ekonomik krizden önceki kazancımız iyi kötü kendini idare ediyordu. Günde bin liralık satıyorsak, şimdi 300- 400 liraya düştü.Saat 12 olmuş sadece 1 tane ayakkabı sattım”dedi.

ET FİYATI ARTTI ÇÜNKÜ...

Kasap esnaflarından Abuzer Çekici, “Yerli üretim gittikçe yok oluyor. Dışarıdan da gelen ithal hayvanlar hep dolar üzerinden. Dolar arttığı için, tabi fiyatlar yükseliyor. Geçen sene 50 lira olan yem fiyatları şu sıralar, 90- 95 lira. Saman fiyatları arttı, 27 yıldır kasap esnafıyım,ilk defa kurban bayramından sonra, et fiyatları arttı. Tabi doların etkisiyle et fiyatları arttı. 42 liraya sattığımız et 44 liraya çıktı şuan.Fiyatların daha da yükselmesini bekliyoruz çünkü şuan işin en durgun zamanı. Ben hep söylüyorum, yerli üretim olmalı, dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Üreticiyi bitirdiler, dışarıya bağlı kaldık.Fiyatlar yükseldiği zaman alım gücü azalıyor. Alım gücü azaldığı zaman yani bu kendi fikrim, doktor diyecek senin haftada 200 gram et yiyeceksin diyecekler reçeteye yazacaklar, ancak vatandaş böyle alacak” şeklinde konuştu.

YÜZDE YÜZ ARTIŞ YAPTILAR

Bakkal Mehmet Şireli ise, “Ben bu fiyat artışlarından dolayışikayetçiyim. Fiyat artışı yüzde 20 olur, ama bunlar yüzde yüz artış yaptılar. Ben yapılan bu zamlara karşıyım insaf ya diyorum insaf. Bu vatandaşa yazık günah. Mal alamıyoruz, satamıyoruz. Fiyatlar konusunda denetim yapılmalı.Her şeye hemen hemen herşeye yüzde yüz zam geldi”dedi.

GİYİM SEKTÖRÜ SIKINTIDA

Konfeksiyoncu Ertan Tektimur da, “Dolar artışının büyük bir etkisi oldu. Fahiş fiyat artışları oldu, bu da müşteriye yansıdı. Fırsatçılarda var tabi işim içinde, ama üretilen kumaşların çoğu yerli, fakat kumaş,boyası yurt dışından geliyor. Giyim sektörü bu yüzden de sıkıntı yaşıyor aslında. Ekonomik krizden önce 60 liraya sattığımız ürünü şimdi 95-100 liraya satıyoruz” ifadelerini kullandı. SİNEM HATUN TAVUT - MUTLU SARIGÜL