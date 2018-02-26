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ESKKK’DA GÜŞEN YENİDEN BAŞKAN OLDU

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin (ESKKK) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Seydi Güşen güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

ESKKK’DA GÜŞEN YENİDEN BAŞKAN OLDU

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin (ESKKK) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kongrede mevcut Başkan Seydi Güşen güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 12:13
ESKKK’DA GÜŞEN YENİDEN BAŞKAN OLDU

Kooperatif toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul, yönetim ve denetim kurulu raporu, bilanço ve gelir gider tabloların okunması ile devam etti. Denetim kurulu raporunun okumasının ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı SeydiGüşen, “Genel kurulumuzun hayırlı olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Bizim amacımız yıllardır olduğu gibi bundan sonra da esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etmektir” şeklinde konuştu.

367 oyun kullanıldığı genel kurulda SeydiGüşen 310, Ümit Kılıçer 47 oy alırken 10 oy da geçersiz sayıldı.Yeniden Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen SeydiGüşen’in yönetiminde ise, “Türkay Kahraman, İbrahim Ölçer, Ali Rıza Ormancı ve Harun Eke” bulunuyor. busabahmalatya.com 

İHA

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