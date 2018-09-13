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ESKİMALATYA TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan ve yeni açılan bağlantı yolunda sıcak asfalt serimi yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfaltı yapılan yolun trafiğe açılması ile birlikte Eskimalatya’nın merkez trafiğinin büyük oranda rahatlayacağını söyledi.

ESKİMALATYA TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan ve yeni açılan bağlantı yolunda sıcak asfalt serimi yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfaltı yapılan yolun trafiğe açılması ile birlikte Eskimalatya’nın merkez trafiğinin büyük oranda rahatlayacağını söyledi.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:48
ESKİMALATYA TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş, Latif Okyay, Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafız Sayın ve bazı birim müdürleri ile birlikte Turgut Özal Caddesi ile Kırkgöz Caddesi'ni birbirine bağlayan ve yeni açılan bağlantı yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

ŞERİTLEME VE BORDÜR ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, yeni açılan ve sıcak asfalt çalışmasının yapıldığı yolun Eskimalatya merkez trafiğini büyük oranda rahatlatacağını belirterek, "Battalgazi'nin her noktasında Battalgazi Belediyesi’ne ait birimler çalışmalarını sürdürmektedir. Fen İşleri Müdürlüğümüz Eskimalatya’da çevre yolunun açılması noktasında geçtiğimiz ay içerisinde başlanılan Çevreyolu bugün tamamlanmış,  açılmış ve asfaltlanma aşamasına gelinmiştir. 1200 metrelik bir alanda bu çalışmalar yapıldı. Eski Battalgazi'nin trafiğinin yoğun olması hasabiyle özellikle Baskil feribotu ve bu bölgedeki köylerden gelen araçlar, trafik sıkışlığı nedeniyle sıkıntıya giriyordu. Bu yolun açılması ile birlikte özellikle bu bölgeden gelenler, ilçenin merkezine uğramayacaklar. Bu Çevreyolu’nu kullanarak ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamadan varacakları yere hem temiz hem tertipli, düzenli olması açısından ve de kazalar açısından daha kısa zamanda, daha güvenli gitme konusunda önemli bir hizmetin gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu hizmetin başta Battalgazi halkımıza ve bu yoldan yararlanacak hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradaki çalışmaların hemen akabinde de şeritleme ve bordür çalışmaları gerçekleştirilecek.  Aynı zamanda ilçe merkezinin trafiğinin yoğunluğunu da büyük bir miktarını azaltacak. Hem oradaki esnaflarımızın rahatlaması hem trafiğin rahatlaması açısından hem de trafiğin güvenli bir hale gelmesi açısından önemli bir görevi ifa edecektir” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
EskimalatyaTrafik
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