Yeni Köy Garajı’nın önceki gün hizmet vermeye başlamasından sonra, dün eski Köy Garajı’nın giriş ve çıkışları belediye tarafından ka . Şoförler ise yeni Köy Garajı’na taşınmak istemediklerini söyleyerek isyan ettiler.