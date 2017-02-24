Yeni Köy Garajı’nın önceki gün hizmet vermeye başlamasından sonra, dün eski Köy Garajı’nın giriş ve çıkışları belediye tarafından ka. Şoförler ise yeni Köy Garajı’na taşınmak istemediklerini söyleyerek isyan ettiler.
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