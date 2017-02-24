24 Şubat 2017 Cuma

ESKİ-YENİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

TARTIŞMA BÜYÜYOR

24 Şubat 2017 Cuma 14:56
ESKİ-YENİ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Yeni Köy Garajı’nın önceki gün hizmet vermeye başlamasından sonra, dün eski Köy Garajı’nın giriş ve çıkışları belediye tarafından ka. Şoförler ise yeni Köy Garajı’na taşınmak istemediklerini söyleyerek isyan ettiler. 

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