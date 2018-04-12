Eski Malatya’da alt yapı tamamen yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapılan çalışmalarla Eski Malatya bölgesinin alt yapısının tamamen yenilendiğini belirterek, çalışmalar tamamlandığında Eski Malatya’nın daha güzel bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Eski Malatya bölgesinde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme gezisine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, ilgili Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Çalışmaların yapıldığı mahalle muhtarları adına bir konuşma yapan Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından mahallelerimizde DMA (Ölçülebilir Alt Yapı Sistemi) çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların mahallelerimizde başlatılması ve kısa süre içerisinde tamamlanması bizleri son derece mutlu etti. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ana caddelerimizde Büyükşehir Belediyesi ara sokaklarda ise Battalgazi Belediyemiz yol çalışmalarına başladılar. Mahallelerimizde koordinasyonlu bir şekilde yapılan çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Bu çalışmalar sonrasında Eski Malatya’nın daha temiz ve güzel günlere kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Eski Malatya’ya geldiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız mevcut mahallelerimizdeki altyapı çalışmalarının biran önce tamamlanması ve akabinde asfaltının yapılması için ekiplerine gerekli talimatları verdi. Battalgazi, tarihi geçmişi olan aynı zamanda ziyaretçisi fazla olan bir mekân. Burası Malatya’nın vitrini sayılıyor. Altyapı ve üst yapıdaki eksikliklerin biran önce tamamlanması gerekiyordu. Bu anlamda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın göstermiş olduğu gayret ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum. Milletvekilimize de bizleri yalnız bırakmayarak yapılan hizmetlerde bizlerin yanında olması çok önemli” şeklinde konuştu.

Eski Malatya bölgesinin önemli bir merkez olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Eski Malatya’nın tarihi değerleri ile yerli ve yabancı turistlerin uğradıkları en yoğun mekanlarından birisi olduğunu söyledi. Çakır, “Buradaki sıkıntıların giderilmesi çok önemli. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu bölgemizdeki altyapıyı tamamen yeniledi. Altyapısı yenilenen mahallelerimizde tahrip olan ana arterlerde Büyükşehir Belediyemiz ekipleri, ara sokaklarda ise Battalgazi Belediyemizin ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmalarımızı ve üst yapı çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığı zaman temiz, bakımlı bir Battalgazi’ye kavuşmuş olacağız” dedi.

Eski Malatya Bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Belediyelerimizin hizmetlere bütünsel olarak bakarak, altyapı çalışmasının tamamlandığı noktalarda üst yapı çalışmalarına geçmeleri bizleri mutlu ediyor. Bu bölgemiz Malatya’nın eski tarihi dokusunu yaşattığı için önemli. Bu bölgedeki tarihi mekanlar bir bir ayağa kaldırıldı ve turistik bir merkez konumuna getirildi. Turizm sezonu başlamadan Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe Belediyemiz tarafından yapılan bu gayretli çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyorum. Bu çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemize ve Battalgazi Belediyemiz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.