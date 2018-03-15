ESKİ DEPOLAR YENİLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya’nın tamamında içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmaları yaparak sağlam bir şehir inşa ediyor. Malatya için bir nimet olan Kaptaj’dan gelen kaynak suyunu aynı kalite ile vatandaşların musluklarına ulaştırmak için uzun vadeli projelerini hayat geçiriyor. Suyumuzun uzun yıllar aynı kaliteyle kullanımını sağlamak için çalışıyor.

SIZDIRMAZLIK İŞLEMLERİ TAMAMLADIK

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Su depolarının bakımları sağlıklı su tüketimi için çok önemlidir. Bizde bu bilinçle şehrimizde ki su depolarının onarım ve bakımını gerçekleştirdik. Eski depoların temizlenmesi, otomatik klorlama sistemi, izolasyonu ve bakım onarım işlemlerini yaptık. Manevra odasındaki vanaları değiştirip, sıva boya işlemleri yapıldı. 3 bileşenli yalıtım malzemesiyle sızdırmazlık işlemleri tamamladık. Depolarımızın etrafını tel örgülerle çevreleyerek gerekli güvenlik önlemleri aldık. Depomuzun bakteriyolojik arındırıcı malzemeler ile temizliğini yaptık. Bu kapsamda 2017 yılında 219 mahallemizde 288 adet su deposu, 107 adet terfi binası, sondaj binası olmak üzere toplamda 395 adet tesisimizde bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. 372 adet yeni otomatik klor sistemleri kurduk. Bin 100 depomuzun bakteriyolojik arındırıcı malzemeler ile temizliğini yaptık. Temizlik işlerimiz 2018 yılında da aynı şekilde devam edecek” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com