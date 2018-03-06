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ESKİ BAŞKAN YARDIMCISIYDI!

FETÖ’den gözaltına alınan Malatya Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkan yardımcısı Ahmet C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCISIYDI!

FETÖ’den gözaltına alınan Malatya Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkan yardımcısı Ahmet C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 17:41
ESKİ BAŞKAN YARDIMCISIYDI!

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ahmet C.’nin, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” üyeliği suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Ahmet C., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan bazı vakıfların yöneticilerine yönelik operasyonu kapsamında ikamet ettiği İstanbul’da gözaltına alınmış ve Malatya’ya getirilmişti.

Ahmet C., “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan, Cemal Akın ve Ahmet Çakır’ın görevleri sırasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.  

FETÖ/PDY’ye yakın olduğu gerekçesiyle ihraç edilen, polisin terör örgütüyle irtibatlı vakıflara yönelik soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Ahmet C.’nin, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” üyeliği suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDI..

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç edildikten sonra İstanbul’a yerleştiği öğrenilen Ahmet C., Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nin, geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan bazı vakıfların yöneticilerine yönelik operasyonu kapsamında ikamet ettiği İstanbul’da gözaltına alınmış ve Malatya’ya getirilmişti.

Polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra Pazartesi günü (dün) Adliye’ye çıkarılan Ahmet C., “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlamasıyla, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.      ( busabahmalatya.com )

İHA

Son Güncelleme: 06.03.2018 18:34
Anahtar Kelimeler:
FetöBusabah HaberleriAhmet CPdy
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