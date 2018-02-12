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EŞİNİN ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Malatya’da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. 

EŞİNİN ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Malatya’da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin içerisinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı. 

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:24
EŞİNİN ARACINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Olay, İzzetiye Mahallesi Handan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. isimli kadın, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra aracıyla evine gitmek üzereyken bir süredir ayrı yaşadığı eşi E.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan şans eseri yaralanmadan kurtulan K.K., aracıyla Beydağı Polise Merkezine sığındı. Olayın ardından E.K. yaya olarak kaçarak izini kaybettirirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 3 adet boş kovan buldu.
Ayrı yaşadığı eşi K.K.'nın iki hafta önce evini kurşunlayan, bugün de aracına kurşun yağdıran E.K.'nın yakalanması için polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

İHA

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