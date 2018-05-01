Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
104283
ALTIN
172.143
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5867
EURO
4.9081

Eşinden Ayrılmıştı, Ölü Bulundu

Malatya'da eşinden ayrılan 5 çocuk babası evinde ölü bulundu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Eşinden Ayrılmıştı, Ölü Bulundu

Malatya'da eşinden ayrılan 5 çocuk babası evinde ölü bulundu. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

01 Mayıs 2018 Salı 18:25
Eşinden Ayrılmıştı, Ölü Bulundu

Edilen bilgilere göre, 15 yıl önce eşinden ayrılan Hüseyin Altun'a (46), 5 gündür telefonla ulaşamayan çocukları İstiklal Mahallesi İmamoğlu Sokak'ta bulunan babalarının evine geldi. Kapıyı kırarak içeriye giren çocuklar, babalarının yerde hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan olay yeri incelemenin ardından Altun’un cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHüseyin Altunölü Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şevket Keskin, Yeniden Başkan
Şevket Keskin, Yeniden Başkan
Ak Parti'nin  Büyükşehir Adayı Polat, Oldu
Ak Parti'nin  Büyükşehir Adayı Polat, Oldu
Pektaş’dan adaylık başvurusu
Pektaş’dan adaylık başvurusu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim