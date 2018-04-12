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Eser’den Miraç Kandili mesajı

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Eser mesajında, “Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sav) mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği bir Miraç...

Eser’den Miraç Kandili mesajı

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Eser mesajında, “Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sav) mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği bir Miraç...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:20
Eser’den Miraç Kandili mesajı

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Eser mesajında, “Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (sav) mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği bir Miraç gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Güzel müjde ve kazanımların elde edildiği Miraç, Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya kadar uzanan içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran manevi bir yolculuktur. Miraç, elemi, kederi, çaresizliği, ümitsizliği bir kenara koyup yeniden yola çıkma, arınma ve durulmadır. Miraç, insanın erdem yolculuğu, Rabbe vuslatıdır. Miraç, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları kuvvetlendiren, Müslümanların gönül dünyalarını güçlendiren, sıdk ve imanlarını pekiştiren, kardeşlik şuurunu yaşatan, müminleri eğiten, onlara değer kazandıran bir okuldur. Bugün biz müminlere düşen, miracı sadece Sevgili Peygamberimizin (sav) bir hatıratı, bir tarihi vakıa olarak okumak olmamalıdır. Unutmayalım ki bugün hem ülke olarak hem İslam alemi hem de insanlık olarak insanı yüceltecek ve yükseltecek miraç değerlerine her zamankinden daha fazla muhtacız. Birliğe, dirliğe, kardeşliğe ve huzura giden yol da, dostu düşmanı tanımanın yolu da miraç değerlerini hayatımıza aktarmaktan geçer. Miraç vesilesiyle bir kez daha Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize (sav) olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazeleyelim! Daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlak, daha huzurlu bir dünya için dualarımızı miraca gönderelim. Burağımız ve refrefimiz sadık iman, salih amel ve güzel ahlak olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Darende’de yaşayan vatandaşlarımızın, aziz milletimizin, alem-i İslam’ın Miraç Kandilini tebrik ediyorum. insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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