Esas Olan, İmanı Bozan Şeyleri Öğretmektir

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “İslam ve Yorum” konulu Uluslararası Sempozyumu katılmak için Malatya’ya gelen Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, yurt içinde ve yurt dışından gelen konuklarla bir araya geldi. Başkan Gürkan, din adamlarının üstlendiği göreve dikkat çekerek, “Doğru bildiğimizi söylememiz lazım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen “İslam ve Yorum” konulu Uluslararası Sempozyumu katılmak için Malatya’ya gelen Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk, İstanbul Eski Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Marmara Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mustafa Öztürk, Malatya İl Müftüsü Ümit Çemen, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ve yurt içinde ve yurt dışından gelen konukları, Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde ağırladı.

ESAS OLAN İMANI SALİH İNSANLAR YETİŞTİRMEK

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ali Bardakoğlu Hocama Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde duruşu, konuşmaları hal ve hareketiyle bir hayranlık duydum. Benim kişilere hayranlık duyanda bir yapım yok turdur, öylede bir yapım var. Ali Bardakoğlu ile hep tanışmak isterdim, bir önceki gelmesinde de hocamla tanışma şerefine nail oldum. Bugünde sizlerle tanışma şerefine nail oldum. Bu memlekette biz abdesti bozan, namazı bozan, orucu bozan şeyleri öğretiyoruz. Ama esas imanı bozan şeyleri öğretmede imtina ediyoruz. Esas olan imanı salih insanlar yetiştirmek ve imanı bozan şeylerin ne olduğunu ifade etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sorgulamayı kendi kendime de yapıyorum. Söyleyip söylememe noktasında çok tereddüt ettiğimiz olmuştur. Ama doğru bildiğimizi de söylememiz lazım. Vicdanımızı bırakmamamız lazım. Gerçek anlamda biz vicdanen ömrümüze Allah korkusunu hakim kılarsak, doğruya doğru, eğriye eğri diyebilirsek, adaletten şaşmazsak, adil ve adaletli olursak, bu ülkenin geleceği aydınlık yarınlar olur. Ama adaleti ve görevi yerine getirmediğimiz zaman zulüm olur, zulmün olduğu yerde zalim olur, zalimin olduğu yerde aydınlık yarınlar olmaz. Tekrardan sizlerle ve değerli misafirlerimizle bir arada olmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim” sözlerini kaydetti.

SIRA DIŞI BİR BAŞKAN

Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu ise, Başkan Gürkan’ın sıra dışı bir başkan olduğunu belirterek, “Bizler geçen geldiğimizde Arslantepe Höyüğünü gezdik ve başkanımızla tanıştık. Kendisi sıra dışı bir başkan. Kendisiyle barışık, kültürle barışık, sanatla barışık, edebiyatla barışık, cinsi yaşı ne olursa olsun her insanla barışık bir insandır. Şahsın ve misafirlerimiz adına teşekkür ederim” diye konuştu.