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ERTV ISO 90001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Malatya'da yayın yapan yerel ERTV ve aynı kurum bünyesindeki Ersan Taşımacılık, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’de ilk kez bir televizyon kuruluşu olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin 2015 versiyonunu almaya hak kazandı.

ERTV ISO 90001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Malatya'da yayın yapan yerel ERTV ve aynı kurum bünyesindeki Ersan Taşımacılık, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’de ilk kez bir televizyon kuruluşu olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin 2015 versiyonunu almaya hak kazandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:08
ERTV ISO 90001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Malatya ERTV hizmet binasında gerçekleştirilen törende, TSE Ürün Belgelendirme Grup Başkanı Mesut Duru, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Buğra Alp Giray Okumuş, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Ersalan Yılmaz tarafından TSE-ISO-EN 9001 2015 versiyonuna geçiş Belgesi, ERTV Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi ve aynı zamanda programlar müdürü Burak Altun ve Ersan Taşımacılık Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Tuba Temur’a verildi. Belge takdim töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, “ERTV’nin Kalite Yönetim Sistemi belgesi alan ilk televizyon olduğu gibi 2015 versiyonuna da geçiş yapan ilk televizyon olduğuna vurgu yaparak, “ERTV’nin TSE ISO 9001 2015 versiyonuna geçişi ile ilgili belgeyi verdik.

ERTV daha önce TSE ISO 9001 belgesini almıştı ama 2015 versiyonuna geçen ilk televizyon kuruluşu oldu. Emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma temposundan ve denetimlerden geçirilerek bu belgeyi almaya hak kazandılar” dedi.

Yılmaz, TSE ISO 9001 2015 Standartlarına geçiş ile birlikte doküman yükünün azalacağını belirtti ve bir önceki sistem ile revize edilen sistem arasındaki farkı anlattı. Yılmaz, “ERTV daha önce TSE ISO 9001 2008 versiyonu kullanılıyordu. 2015 versiyonuna geçiş ile birlikte risk yönetimi başta olmak üzere çok ciddi değişiklikler oldu. Sistemi kuran ve yöneten arkadaşlarımız yoğun çalışmalardan geçirilerek 2015 versiyonuna geçiş eğitimleri aldılar. Standartlar her 5 yıl ve 8 yılda bir revize ediliyor. ERTV’nin de bu revizyon sırası geldi ve büyük çaplı bir revizyon oldu. 2015 versiyonu hiçbir doküman istemiyor ama kısmen de olsa kuruluşlarımız, alışkanlık haline geldiği için doküman oluşturuyor. Doküman yükü minimize oldu ama çok ciddi uygulamalar istiyor sistem. Bu yönüyle ERTV’yi tebrik ediyorum, yaptıkları çalışmalarda oldukça güzel uygulamaları mevcut. Aynı belgeyi ERSAN Nakliyat ve Petrol de aldı. Onlar da yoğun bir çaba harcadılar. Çalışan personeller gerekli bütün eğitimlere katıldı. Hem petrol hemde nakliyat kısmı her iki alan birlikte bu belgeyi almaya hak kazandılar. Eğitim süreci de oldukça güzel geçti, katılımcı arkadaşlar ile uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi” ifadelerini kaydetti.

Ersan Taşımacılık Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Tuba Temur da “Ersan Petrol ve ERTV adına kalite yönetim temsilcisi olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızın sonunda başarıya ulaşmış olmaktan dolayı gururluyuz, mutluyuz. Hem yayıncılık hemde nakliye hizmetlerimize yansıyacak. TSE ISO 9001 2015 Standartlarına geçişimiz ile birlikte bu farkı her kesime sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 11.04.2018 14:27
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