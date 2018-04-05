Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114667
ALTIN
171.586
DOLAR
4.0302
STERLİN
5.6430
EURO
4.9392

ERMENİ ASILLI VATANDAŞLARA KARDEŞLİK ZİYARETİ

Arapgir Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede yaşayan Ermeni asıllı Mikail ve Serkis Ortaçlıgil’in Paskalya Bayramı davetini geri çevirmeyerek Ermeni vatandaşlarla bir araya geldi.

ERMENİ ASILLI VATANDAŞLARA KARDEŞLİK ZİYARETİ

Arapgir Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçede yaşayan Ermeni asıllı Mikail ve Serkis Ortaçlıgil’in Paskalya Bayramı davetini geri çevirmeyerek Ermeni vatandaşlarla bir araya geldi.

05 Nisan 2018 Perşembe 15:56
ERMENİ ASILLI VATANDAŞLARA KARDEŞLİK ZİYARETİ

Ziyarette konuşan ev sahibi Mikail Ortaçlıgil, “Dostluk kardeşlik nedir, gelsin görsünler, amacımız bu. Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz, bizleri bayramımızda yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiniz” dedi.

Bu özel günü birlikle kutlamak için davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise, “Evinizi sofranızı bize açtınız. Bizde hem sizlerin, hem de bu vesile ile Ermeni vatandaşlarımızın Paskalya Bayramını kutluyoruz. Tabi biz bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkede yaşayan hangi dile, hangi kültüre mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımız birinci sınıf vatandaştır. Arapgir’de yaşayan tüm hemşehrilerimiz hizmetin en iyisine layıktır. Sayısı azda olsa Ermeni vatandaşlarımızın bu şehirde yaşaması bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Paskalya Bayramı hakkında bilgiler veren Serkis Ortaçlıgil de, “Paskalya Bayramını burada sizler sayesinde kutluyoruz. Kültürümüzü devam ettiriyoruz. Davetimize karşılık verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Salih SakHaluk CömertoğluSerkis OrtaçlıgilErmeni Vatandaşlara ZiyaretMalatyaBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞKAN, BEYDAĞI MAHALLESİ’Nİ İNCELEDİ
BAŞKAN, BEYDAĞI MAHALLESİ’Nİ İNCELEDİ
BAŞKANDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE
BAŞKANDAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE
KUŞ YUVALARI ONARILDI
KUŞ YUVALARI ONARILDI

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim