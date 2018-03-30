ERKOÇ’TAN ESNAF ZİYARETİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret etti ve 1 Nisan’da yapılacak olan oda seçimlerinde destek istedi. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan MTSO Başkanı Erkoç, bu Pazar oda seçimlerinin olacağını belirterek, “Ben hep dilek ve temenniler de bulundum, bu seçimin Malatya ya yakışmasını canı gönülden istiyorum. Biz iş dünyasının kararlarına da sonuna kadar saygılıyız. Hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Komitede çalışan karşı grupta da olsa bizde de olsa çalışan arkadaşlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Oda seçimleri ile ilgili gerekli tüm hazırlıkların ve önlemlerin de alındığını kaydeden Erkoç, ayrıca Niyazi Mısri de kurulan Pazar pazarının da oda çevresinde geçici olarak kurulmayacağını söyledi. Üyelerin rahat bir şekilde odaya ulaşması ve oylarını kullanması adına gerekli önlemleri aldıklarını belirten Erkoç, “Seçimin Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.busabahmalatya.com