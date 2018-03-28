ERKENEK BARAJI’NDA YÜZDE 80’E ULAŞILDI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da inşa edilen Doğanşehir Erkenek Barajı ve Sulaması’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanması ile tesiste depolanacak su ile 9 bin 130 dekar zirai arazi suya kavuşacak.

BU YIL BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Proje kapsamında baraj inşaatında dipsavak, dolusavak, ulaşım yolları ve gövde dolgu imalatları tamamlandı. Ayrıca sulama imalatı olarak 50 bin metre boru döşenmiş olup, üst havza kapsamında

da 6 adet tersip bendi tamamlandı. Ön yüzü membran kaplı kaya dolgu barajda gölalanı rezervuar kazısı ve membran kaplama imalatları ise halihazırda devam ediyor.Toplam yatırım bedeli 47 milyon TL olan Doğanşehir Erkenek Barajı ve Sulaması’nın bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

YILDA 6 MİLYON 884 BİN TL NET GELİR ARTIŞI

Doğanşehir Erkenek Barajı ve Sulaması ile Malatya’nın münbit topraklarının suya doyacağını ve topraklara bereket katılacağını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Projenin tamamlanması ile bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, bölgelerarası farklılıkların giderilmesine ve köyden kente göçün azalmasına katkı sağlanacak. Proje ile milli ekonomiye yılda 6 milyon 884 bin TL net gelir artışı ile 1.826 kişilik ek istihdam sağlanacak. Doğanşehir Erkenek Barajı, bölge arazilerinin verimini artırmakla kalmayıp yöre halkının gelirine ve istihdamın gelişimine de çok önemli katkılar sağlayacak.” busabahmalatya.com