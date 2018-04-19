Erken Seçim Kararına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararına bir destek de Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası Başkanlığından geldi. Konuyla ilgili konuşan Başkan İnce, kararı doğru bulduklarını belirterek, “Çünkü Türkiye şuan içten ve dıştan savaş halindedir. Kurtuluş Savaşındayız, Suriye’de Afirin’de devletimizin vermiş olduğu mücadele takdire şayandır.. Bizler minibüsçü ve servisçiler olarak devletimizin ve hükümetimizin her zaman yanındayız. Polisimizin, askerimizin her zaman yanındayız. Gerçekten şu anda alınan erken seçim kararının ülkemizdeki hem ekonomik durumu daha iyi konuma getireceği, hem de esnaflarımız açısından daha güzel olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü taşlar yerine oturacaktır. Ben Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülkemize ve memleketimize hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bizler şoför esnafları olarak seçime hazırız ve devletimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Başkan İnce konuşmasında servisçilerin ve minibüsçülerin sorunlarına da değinerek, “Özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çıkarmış olduğu, 5378 sayılı engeli erişimine uygun toplu taşıma araçları uygun hale getirmesi kanunu, 7. 7. 2018 tarihinde son bulmaktadır. 7.7.2018 Türkiye’deki tüm toplu taşıma araçları engeli erişimine uygun hale getirme zorunluluğu vardır. Bu kanunun çıkarıldığı zaman özellikle araç üreten fabrikalara, engeli erişimine uygun araç üretilmesi konusunda bir yaptırım olmadığından dolayı şuan ‘Türkiye’de sadece engeli erişimine uygun, tek bir marka bulmaktadır. O marka engeliler için araç ürettiğinden dolayı tekel oluşturmaktadır. Özellikle fiyat konusunda yüzde 300 veya yüzde 200 noktasında fiyat artışı olmuştur. Bir aracın değeri ortalama 50 60 bin iken şuan esnaflarımızın bizlere bildirdiğine göre 140 bin lira civarındadır. Şuanda Türkiye’deki engeliler erişimine uygun araçlarımız yüzde 20 ve yüzde 30 civarında değişim olduğu bilgileri elimizdedir. Özellikle Malatya içinde konuşacak olursak şuan engeli erişimine uygun yüzde 10 civarında araçlarımız değişmiştir. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanımızın yardımını ve desteğini bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Aile Sosyal Politikanlar Bakanımıza girişimlerde bulunduk. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a bu konuyu bizzat ben illetim. Bu konun çok önem arz ettiğini özellikle o tek markaya tekel oluşturduğundan dolayı çok yüksek fiyat artışı oluştuğunu, ve şu an 15 bin 20 bin gibi bir meblağın her esnafa diretildiğini ilettik. Biz Türkiye ‘deki engeli erişimi ile ilgili çıkartılan 5378 kanunun en azından 2 yıl veya 4 yıl daha ertelenmesini istiyoruz. Gerekli altyapı oluşturulduktan sonra bu kanun çıkarılmalı. Çünkü araç değişimimiz mümkün değildir. Esnafımızın maddi durumu şuan buna el vermiyor. Özellikle Türkiyemizin bu zor günlerinde esnafımıza bu engelli erişimi kanunuyla ilgili diretilmesini doğru bir şey olarak bulmuyorum. Engelli kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri var, biz onları taşımayalım demiyoruz. Ancak bize biraz müsaade edilsin. Cumhurbaşkanımız sorunumuza kulak vereceğine, bu sorunun çözüleceğine de yürekten inanıyorum” diye konuştu.