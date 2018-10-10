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Erkek Kur’an Kursu hizmete açıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur’an Kursu açılışına katıldı.

Erkek Kur’an Kursu hizmete açıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur’an Kursu açılışına katıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:25
Erkek Kur’an Kursu hizmete açıldı

Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur’an Kursu hizmete açıldı. Açılışa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Muslu, Osman Traşçı, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran,  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, bazı kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, “Buradaki Kur’an kursumuz birçok insanımızın emeği ile yapılan, himayesi ile ayakta tutulan kıymetli bir yerimiz. Birçok vatandaşımızın alın teri var, katkısı var. Biz müminler olarak bizi farklı kılan en önemli özelliğimiz Allah ve ahiret inancımız. Biz her şeyin karşılığını ahretten bekleriz. Bu Kur’an kursumuz hem sadaka-i cariye ki biliyorsunuz öldükten sonra kesiliyor her şeyimiz. Ama işleyen bir şeyler var. İnsanların faydalandığı yerler, işte burası öyle bir yer. Peygamberimiz yine ilim diyor. İlminde öğretildiği ve kazanıldığı bir yer. Bütün ilimlerinin kaynağının yani Kur’an’ın öğretildiği yer” diyerek Kur’an kurslarının önemine dikkat çekti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, açılışı yapılan Battalgazi Necati Gök Erkek Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnşallah burada okuyacak insanımızın güzel ahlaklı, ülkesine, devletine, milletine güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Burada Kur’an öğretilecek ve öğrenilecek. Buranın temelinin atılmasından bu zamana kadar sürede emeği geçen tüm hayırseverlerin bu hayrını Cenab-ı Allah kabul etsin” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Selahattin Gürkan
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