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‘ERİŞİLEBİLİRLİK SEMİNERİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde engellilere yönelik hizmet veren personellerin verimliliğinin artırılması amacıyla Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda birçok kurum ve ilçe belediyelerinden ilgililerin katılımı ile ‘Erişilebilirlik Semineri’ düzenlendi.

‘ERİŞİLEBİLİRLİK SEMİNERİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde engellilere yönelik hizmet veren personellerin verimliliğinin artırılması amacıyla Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda birçok kurum ve ilçe belediyelerinden ilgililerin katılımı ile ‘Erişilebilirlik Semineri’ düzenlendi.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 11:27
‘ERİŞİLEBİLİRLİK SEMİNERİ’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitim Seminerine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra, daire başkanları, ilgili birim müdürleri, personeller ile seminer katılımcıları Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığından Yüksek Peyzaj Mimarı Gamze Feyzioğlu, İnşaat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karadağ katıldı.  

198 ARACIMIZI STANDARTLARA UYGUN HALE GETİRDİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik eğitim çalışmalarına her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda engellilere yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Göreve geldikten sonra engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ilk olarak kaldırımları engelli vatandaşlarımız için uygun hale getirdik. Engelli kardeşlerimizin rahatlıkla seyahat edebilmeleri için 198 aracımızı standartlara uygun hale getirerek, engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerimize yönelik mekânların oluşturulması için çalışmalar başlattık. Belediye olarak engellilerimizin rehabilite edilebileceği, eğitim alabilecekleri sosyalleşmeleri ve dayanışmaları için alanlar inşa ediyoruz. Engellilerimize yönelik olarak hizmet veren engelli merkezlerimiz bulunmakta. Şu anda Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezini inşa ediyoruz. Yüzme havuzlarının, spor alanlarının, toplantı odalarının, sınıfların, dinlenme ve kafeteryası olan merkezimizin inşaatı devam ediyor. Özalper Mahalle’mizde bulunan parkımızı da otizm ve downsendromlu çocuklarımıza tahsis ediyoruz. Bu kardeşlerimiz içinde spor salonu, sınıflar, atölyeler ve kafeteryanın olduğu bir alan oluşturuyoruz” sözlerini kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kaldırımları, yolları ve belediyenin bütün binalarını erişilebilir kılmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları daha ileri noktalara taşıma gayreti içerisindeyiz. Önemli olan yapılan hizmet ve yatırımlarda insana dokunabilmektir. Engelli vatandaşlarımızın önüne çıkabilecek engelleri kaldırmamız gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken toplumumuzu da bilinçlendirmeliyiz” şeklinde konuştu.

BAKANLIK MÜŞAVİRİ KONUŞTU

Sistemin her birey için uygun ve evrensel olması gerektiğini söyleyen Bakanlık Müşaviri Kenan Önalan ise yapılan hizmetlerin iyi ve anlamlı olabilmesi için engellilere bakış açısının doğru olması gerektiğini söyledi. Önalan, “Erişilebilirlik Seminerine katılan arkadaşlarımızın engellilere bakış açıları çok önemli. Yapılan hizmetlerde engellilerin olmadığını düşünmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır” dedi. Önalan daha sonra yaşamından örnekler vererek yaşadığı zorlukları katılımcılarla paylaştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Seminerinin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür eden Yüksek Peyzaj Mimarı Gamze Feyzioğlu, eğitim seminerinin faydalı olacağına inandığını belirterek, erişilebilirlik mevzuatları hakkında bilgiler aktardı. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİErişilebilirlik SemineriBusabahmalatya
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