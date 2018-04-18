Eren’e Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Yeniden Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanlığı’na seçilen Mustafa Eren ve yönetimi, Milletvekili Şahin ve Başkan Gürkan ile bir süre sohbet etti. Burada konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, hizmetlerin elbirliği içerisinde yapıldığını belirterek,“Bizim her 3 yılda bir seçimimiz oluyor. Her 3 yıl zarfında da kendimize göre muhtarlarla diyalog kurup, muhtarlarda kendi mahallesinde ki yaşayan halkla ilişkiler kurarak oradaki sosyal hizmetler, alt ve üst yapı hizmetlerinden dolayı belediyeler ile daima istişare yaparlar. Burada da belediyelerimizden biz memnunuz” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yeni yönetime başarılar dileyerek, “Biz de Muhtarlar Derneğinin seçimine bizzat iştirak ettim, seçim sürecinde yanlarında bulundum. Sayın Mustafa Eren beyin tekrar güven tazelemesi muhtarlar nezdinde göreve layık görülerek yeniden başkan seçilmesinden dolayı kendini tekrar tebrik ediyorum. Muhtarları biz tabir ederken, demokrasi nehirse, muhtarlarda onun pınarları diye tarif ediyoruz. Zaten seçilmişlerin en objektif olanların muhtarlar olduğunu, seçimlerde de ifade etmiştim, bugünde ifade ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de, muhtarların önemine dikkat çekti. (Bülten)busabahmalatya.com