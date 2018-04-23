Erdoğan’ın Ses İkizi

Aybar, “Dünya lideri reisin, bir numaraları sevdalısı ve onun aşığıyım. Rabbimden Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarımızın da onu görebilecek kadar uzun yaşamasını diliyorum. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan asrın lideridir. Onun gibi bir lideri bizler tanımadık ve bizler geçmişimize de sorduğumuz zaman onlar da tanımamış, görmemişler. Bu bir sevda işi. Hani reis diyor ya, ‘Bizimki sevda’ derken aynı sevdadan bizler de pay aldık” diye konuştu.

‘KARDEŞLERİM’ DEMESİ DİLİME TAKILDI

Serkan Aybar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Reisi ilk 2003 yılında meydanlarda sadece bir kelimesi defalarda dilime takıldı. ‘Kardeşlerim’ demesi var ya, o bizden bir olduğunu adeta bize olan bağlılığını, sevgisini ve kendi çocuklarından feragat ederek, kendi ömründen, yaşantısından, hayatından çalarak milletine açık olan bir insanın bu ifadesi kendisine bizleri aşık etti. Ben şahsen bir gün olur da reisle karşılaşırız, o da bana ‘Gel bakayım Serkan kardeşim’ derse doyasıya sarılırız. Malatya’da İşçi Bulma Kurumunda çalışıyorum. Ayrıca Seyran Mahallesi muhtar adayıyım.”