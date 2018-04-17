Erdoğan'dan Malatya Açıklaması

Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında yaptığı açıklamalarında Malatya özeli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasına göre Malatya İnönü Üniversitesi ikiye bölünecek ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Erdoğan Turgut Özal'ın 25. ölüm yıldönümü vesilesi ile önemli bir bilgiyi paylaştı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre Malatya İnönü Üniversitesi ikiye bölünecek ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak.

YÖK ONAYLADI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu çalışmayı onayladı.

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com