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ERBAKAN İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Eski başbakanlardan Prof.Dr. Necmettin Erbakan,vefatının 7’nci yıl dönümünde anılacak.Merhum Erbakan için 2 Mart Cuma günü mevlidi şerif okutulacak.

ERBAKAN İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Eski başbakanlardan Prof.Dr. Necmettin Erbakan,vefatının 7’nci yıl dönümünde anılacak.Merhum Erbakan için 2 Mart Cuma günü mevlidi şerif okutulacak.

busabahh
busabahh
28 Şubat 2018 Çarşamba 11:46
ERBAKAN İÇİN MEVLİT OKUTULACAK

Erbakan Vakfı Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım yaptığı açıklamada,“Anadolu'nun her yerini karış karış dolaşan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız yaptığı bilimsel, akademik çalışmalar ve siyasi hayatımıza yaptığı katkılar her geçen gün küresel dünyada daha anlamlı karşılık bulmaktadır” diyerek Erbakan’ın ülkeye kazandırdıkları hakkında bilgiler verdi.

Bilal Yıldırım yaptığı açıklamada, “2 Mart Cuma günü ikindi namazına müteakiben Merhum Necmettin Erbakan Hocamızın vefatının 7’nci yıldönümü ve Afrin şehitlerimiz için Malatya Merkez Yeni Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacak.Bu mevlide tüm halkımız davetlidir” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com 

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