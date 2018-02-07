ENGİN ALTUN MALATYA’YA GELİYOR

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen MAFSAD Kitap Kafe Projesi kapsamında bu hafta, Eğitimci Fotoğrafçı Engin Altun MAFSAD Kitap Kafe’nin konuğu oluyor.

“MAFSAD’IN SİNEMA AYAĞINI GÜÇLENDİRİYORUZ”

MAFSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Bal, önümüzdeki günlerde MAFSAD’ın sinema ayağını güçlendirmek için çeşitli projelere imza atacaklarını, Kitap Kafe projesi kapsamında konuk ettikleri Engin Altun’un da bu amaçla davet edildiğini, Altun’un belgesel fotoğraf çalışmalarının MAFSAD’ta izleyiciyle buluşacağını ve tüm sanatseverlerin davetli olduğunu söyledi.

ENGİN ALTUN KİMDİR?

1984 yılında Batman’da doğdu. 2008 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliğini, 2017 yılında da Hukuk Fakültesini bitirdi. Malatya’da öğrenciyken başlayan fotoğraf yolculuğuna fotoğraf sergileri ve fotoğraf yarışmalarında çeşitli dereceler sığdırdı. Batman Kültür Sanat Derneğinde fotoğraf eğitimleri veren Altun’un devam eden “Motorcular” belgeselinin dışında “Berivan”, “Bekleyiş” ve “Kırmızı Okul (Medresa Sor)” belgesel fotoğraf çalışmaları bulunmaktadır. (Bülten) busabahmalatya.com