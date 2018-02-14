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ENGİN ALTUN MAFSAD’IN KONUĞU OLDU

Eğitimci Fotoğrafçı Engin Altun, MAFSAD Kitap Kafe’de fotoğrafseverlerle buluştu.

ENGİN ALTUN MAFSAD’IN KONUĞU OLDU

Eğitimci Fotoğrafçı Engin Altun, MAFSAD Kitap Kafe’de fotoğrafseverlerle buluştu.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 14:19
ENGİN ALTUN MAFSAD’IN KONUĞU OLDU

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-1 kapsamında hayata geçirilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen MAFSAD Kitap Kafe Projesi çerçevesinde bu hafta Eğitimci Fotoğrafçı Engin Altun MAFSAD Kitap Kafe’nin konuğu oldu.

DOĞAL ORTAMDA ÇEKİM

Engin Altun, “Berivan”, “Bekleyiş” ve Kırmızı Okul (Medresa Sor)” adlı üç belgesel projesini izleyicilerle paylaştı. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen belgesellerin hikayeleri de en az fotoğraflar kadar etkileyiciydi. Belgesel projelerinde fotoğraflara çok fazla müdahale etmek istemediğini, aksi taktirdedoğallığın zarar gördüğünü ifade eden Altun, projeler için önceden hazırlık yaptığını fakat çekim yapacağı ortam ve kişilerle ilgili herhangi bir yönlendirme yapmadığını, insanları doğal ortamında çekmekten yana olduğunu sözlerine ekledi.MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, Engin Altun’un çok güzel belgesel çalışmalara imza attığını, katılımcıların oldukça memnun kaldıklarını, yapılan çalışmalar için ciddi emek harcandığını söyleyerek günün anısına Engin Altun’aplaket takdim etti. (Bülten)busabahmalatya.com

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