Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete sunuldu

Battalgazi Belediyesi tarafından 7 ay önce temeli atılan Engelsiz Yaşam Merkezi, kısa sürede tamamlanarak hizmete girdi. Bölgenin ilk ve tek olma özelliğini de elinde bulunduran merkezin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Battalgazi Mahallesinde gerçekleşen açılış töreni, siyasetten iş dünyasına kadar birçok ismi de bir araya getirdi.

Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediyecilik anlayışını insan odaklı düşündüklerini belirterek, “Katılımcılı, sosyal, kültürel, çevrenin korunması ve hizmet belediyeciliği olarak güzel hizmetle yaptık. Ama bunların yanı sıra sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak katılımcı belediyelik anlaşışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Merkezi, kurdele kesimi ile birlikte hizmete girdi. Konuklar daha sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.