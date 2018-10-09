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Engellilere istihdam için…

Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların istihdamı için “Engelli Hibe Desteği” konulu seminer düzenledi.

Engellilere istihdam için…

Malatya Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların istihdamı için “Engelli Hibe Desteği” konulu seminer düzenledi.

09 Ekim 2018 Salı 10:38
Engellilere istihdam için…

90 engelli vatandaşın katıldığı programda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Cemil Durgun, kendi işini kurma projesi kapsamında seminer sunumunu Kernek Külliyesi’nde gerçekleştirdi.

Programda kısa bir açılış konuşması yapan Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz,engellilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri adına birçok faaliyet düzenlediklerini, faaliyetleri engelli vatandaşlarımızı hep bir adım daha öne götürmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

KENDİ İŞİNİ KURMA İMKÂNI

Engelliler için en önemli şey hayatın doğal akışı içinde yaşamlarını sürdürmeleri olduğunu belirten Strateji Geliştirme Daire Başkanı Necati Çobanoğlu ise, “Engelli kardeşlerimiz kendiişlerini kurup ekmeklerini kazanarak başkalarından yardım almadan hayatlarını sürdürecekler. Bizler engelliler için yaşam alanları oluşturuyoruz. Fakat onları normal yaşamadan soyutlamış oluyoruz. Diğer insanlarla aynı yaşam ortamlarında olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu durumu düşünerek engelli kardeşlerimizin kendiişlerini kurmaları için onlara fırsat sunmaya karar verdik. Bu konuda İş Kur’dan gelen arkadaşlarımızdan yardım istedik. Onlar kardeşlerimize iş kurmaları için neler yapacaklarını anlatacaklar”ifadelerinde bulundu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
EngelliIstihdam
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