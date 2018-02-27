ENGELLİLER YANGIN TATBİKATINA KATILDI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen Seyfullah Soylu, engelliler ve engelli aileleri katıldı.

Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, yangın anında ilk yapılması gerekenler, evde yangına karşı dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi almak amacıyla bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

HER EV VE İŞ YERİNDE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ OLMALI

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli eğitmen Seyfullah Soylu, yangın eğitimi vererek yangın anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Her ev ve iş yerinde yangın söndürme tüpünün olması gerektiğini ifade eden İtfaiye Eğitim Amiri Soylu, yangın söndürme tüplerinin kullanımı hakkında da bilgi verdi.

Soylu, evlerde mutfaklarda daha fazla yangın çıktığını belirterek, yangın esnasında elektronik cihazların açılıp ya da kapanmaması gerektiğini vurguladı. Yangın anında kapı ve pencerelerin kapatılması gerektiğini belirten Soylu, “Yangın esnasında ateşin üzerine su yerine ateşin hava ile temasını engelleyecek battaniye vb. malzemeler atılmalıdır” dedi.

Programın sonunda yangın esnasında ilk müdahalenin nasıl yapılacağına yönelik bilgi vermek amacıyla engelli ve engelli yakınlarına yangın tatbikatı yapıldı. (Bülten)busabahmalatya.com