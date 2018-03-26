ENGELLİLER İÇİN SANAT VE MESLEK KURSLARI

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Mefruşat, el sanatları, kumaş boyama gibi çeşitli sanat ve meslek kursları ile Engelli Spor Merkezi’nde devam eden sportif kurslar, engelliler için umut oldu.

“YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERLE MUTLU OLUYORUZ”

Kumaş Boyama Kursu öğreticisi Burcu Pektaş, bugüne kadar çeşitli branşlarda 10 kurs açtıklarını ve şu an Kumaş Boyama Kursunun devam ettiğini söyledi. Kumaş boyama ile ilgili bilgi veren Pektaş, “Çalışma yapacağımız malzemede önce çizim yapıyoruz. Çizim üzerinde kumaş boyaları ile boyama yapıyoruz. Çeyizlik ürünler, dekoratif tablolar, havlular, çanta ve namazlıklar hazırlıyoruz” dedi.

Kursların kendilerine çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler de, “El becerilerimizi geliştiriyoruz. Yaptığımız ürünlerle mutlu oluyoruz. Hem güzel vakit geçiriyoruz hem de el işlerini öğreniyoruz. Satış olduğunda aile bütçemize de katkı oluyor” dediler. (Bülten)busabahmalatya.com