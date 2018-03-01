ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, “Burada bulunmamızın nedeni üniversitemizde bulunan engelli öğrencilerimizle tanışmak, aynı zamanda onların sorunlarını dinlemek, onların sorunlarını dinleyerek ihtiyaç duydukları konularda onlara yardımcı olmak” dedi.

Düzenlenen programa İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ilkım, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görevlisi Tacettin Koyunoğlu, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Kutlu, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığından Abuzer Kalkan, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Arş. Gör. Ceyhun Servi, Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu Nurhan Sevinç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Engelsiz İnönü Birim Sorumlusu Nurhan Sevinç, “Elimizde iki tekerlekli sandalye ve bir akülü aracımız bulunmakta. Bunlar personellerimizin ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Ara ara bazı arkadaşların ihtiyacı olduğunda biz onları kullanmaları için veriyoruz. Golf aracımız da mevcut. Yemeğe gidip gelmekte sıkıntı çeken personellere ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla birimimizde bulunduruyoruz” diye konuştu.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE UYGUN ALANLAR

Sevinç, Engelsiz Birimi olarak da öncelikli görevlerine değinerek, “İnönü Üniversitesi yerleşkesinde ve yerleşkelerde bulunan yapıların iç alanlarının engelli öğrencilere uygun, ulaşılabilir olmasını sağlamak, özel gereksinimli öğrencilerimizle, özel gereksinimi olmayan öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliğini sağlamak ve özel gereksinimli öğrencilerin sınavlarla ilgili süre, mekan, materyal ve okuyucu taleplerinin karşılanmasını sağlamak, özel gereksinimli olan öğrencilerimiz için özel bireyler olmayan öğrenciler arasında iş birliği ve hoşgörü ortamları hazırlamak, özel gereksinimli öğrencilerimize sosyal ve kültürel alanlarda destek olmak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor” açıklamalarında bulundu.

Sevinç, “Bizlerin sizlere faydalı olması için sizlerin de yapması gereken şeyler var. Bunlar erken başvuru, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için engelli öğrencinin durumu akademik yılın başında engelli birimine bildirmesi gerekmektedir. Değişikliklerde de bildirim yapmalıdır. Öğrencinin engeliyle ilgili değişiklik olduysa bunları da bize bildirmelidirler. Geri bildirim var mı? Öğrenci engeliyle ilgili olarak yapılan düzenlemeleri olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili Engelsiz İnönü Birimine geri bildirimde bulunmalısınız” ifadelerini kullandı.