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Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 1,87, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 2,60 arttı.Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,22 arttı.

Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 1,87, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 2,60 arttı.Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,22 arttı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:16
Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,06 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI GRUBU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 3,54, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,32, ev eşyasında yüzde 2,11 ve eğlence ve kültürde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,04 ile haberleşme oldu.

EV EŞYASI GRUBU

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 16,45, giyim ve ayakkabı ile çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,03 ve lokanta ve oteller yüzde 11,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,19 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)’de oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,55 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,01 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde gerçekleşti.

Nisan 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 299 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. (Haber Merkezi)

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