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Enes'e moral ziyareti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan çocuk onkoloji yoğun bakımda yatan Enes ve annesine moral ziyaretinde bulundu.

Enes'e moral ziyareti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan çocuk onkoloji yoğun bakımda yatan Enes ve annesine moral ziyaretinde bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:25
Enes'e moral ziyareti

Doktorlardan gerekli bilgileri alıp annesi ve Enes ile sohbet eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, tedavisi için gerekli olan imkanların sağlanması konusunda ellerinden geleni yapacağını söyledi. MHP'li Fendoğlu, hastane yöneticilerinden Enes için gerekli olan tüm imkanları sağlanması için girişimde bulunuldu.

MOTİVASYONU İÇİN…

En kısa zamanda sağlığına kavuşacağını ve annesi ile birlikte evine döneceğini ümit eden MHP'li Fendoğlu, "Güzel kardeşim Enes'in motivasyonunun hep yüksek tutulması için elimizden geleni yapacağız. Enes'in yüzü güldükçe bizlerin de yüzün gülecek. Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Onkoloji Yoğun Bakımı çalışanlarına tüm hastalara karşı göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Moral ZiyaretiMehmet Celal Fendoğlu
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