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EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

Türkiye İstatististik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Mart 2018 Pazartesi 17:31
EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

Buna göre; TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,57 İLE SAĞLIK GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 4,09 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 15,66 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,12 İLE TR83 (SAMSUN, TOKAT, ÇORUM, AMASYA)’DA OLDU

İstatistiki bölge birimleri sınıflaması (İBBS) ikinci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 2,57 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR31 (İzmir) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,73 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti. Şubat 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 32 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 269 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,49, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 21,10, su sektöründe yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 21,10 ile elektrik ve gaz, yüzde 7,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,71 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri ise bir önceki aya göre yüzde 1,11 düşüş gösterdi.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. 

İHA

Son Güncelleme: 05.03.2018 17:49
Anahtar Kelimeler:
Busabah HaberleriEnflasyon AçıklamasıTÜİK
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