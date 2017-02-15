2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre, Malatya’da en fazla nüfus 22 bin 849 kişi ile Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde yaşıyor.

UCU BUCAĞI YOK

Bu anlamda konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Çöşnük Mahallesi sakinleri, sonuçların şaşırtıcı olmadığını söylediler. Mahallenin sakinlerinden Ahmet Koç, “Çöşnük Mahallesi ucu bucağı olmayan bir mahalle. Battalgazi Belediyesi sınırları içerisinde de en büyük mahalle. Burada ciddi bir nüfus potansiyeli var. Bu anlamda belediyelerin de bu mahallede çalışmaları çoğaldı zaten” dedi.

Mahalle sakinlerinden Bekir Yılmaz ise, “Eskiden Çöşnük virane bir yerdi. Belediye altyapı çalışmalarını yaptı. Yollar ve kaldırımlar yapıldı, düzenlemeler gerçekleştirildi. Yeni inşaatlar ve yapılar da yapılınca eskisinden daha kalabalık bir Çöşnük ortaya çıktı. Artık daha bakımlı bir mahallemiz var ve daha bakımlı…” şeklinde ifadelerde bulundu.

ZAVİYE MAHALLESİ İKİNCİ

Yine 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre, Çöşnük Mahallesi’nin nüfusu Malatya'nın 8 ilçesinin (Hekimhan: 17 bin 584, Pütürge: 15 bin 217, Yazıhan: 13 bin 204, Arapgir: 10 bin 419, Arguvan: 7 bin 575, Kuluncak: 7 bin 462, Kale: 5 bin 234, Doğanyol: 4 bin 071) nüfusundan büyük. Çöşnük Mahallesi’nden sonra en fazla nüfus 22 bin 587 kişi ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde ve 19 bin 110 kişi ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde yaşıyor.

SELAHATTİN BAYRAK