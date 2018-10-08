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“En iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz”

Tandoğan ve Göztepe bölgesinde Yeşilçam, Kavak ve Göztepe caddelerinde prestij cadde çalışmaları yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Memleketin her noktasına emek vererek, ter akıtarak en iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz” dedi.

“En iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz”

Tandoğan ve Göztepe bölgesinde Yeşilçam, Kavak ve Göztepe caddelerinde prestij cadde çalışmaları yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Memleketin her noktasına emek vererek, ter akıtarak en iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:51
“En iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Mahallesi’nde 700 metrelik bağlantı yolunda değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. Yeşilçam Caddesi’nin devamı olan ve Tandoğan Mahallesi’ni Göztepe Mahallesi’ne bağlayan 700 metrelik bağlantı yolu düzenleme çalışmaları kapsamında asfaltlandı. Prestij Cadde çalışmaları kapsamında bağlantı yolunun her iki girişinde kavşak düzenlemeleri yapıldı.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası olan bağlantı yolunda ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı çalışmaları yaptı. Üstyapı çalışmaları kapsamında yolda kot farkı düşürülüp, yol görüşü sağlandı. Trafik güvenliği için taş duvar örme işinin yapıldığı cadde de yol, kaldırım, cep otoparklar, orta refüj, kavşak çalışmaları tamamlanırken bisiklet yolları, yeşillendirme, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları ise devam ediyor.

700 metrelik bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceleyip konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın dört bir tarafında çalıştıklarına dikkat çekti.

PRESTİJ CADDE ÇALIŞMALARI YAPTIK

Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinde cadde ve sokak düzenlemelerine devam ettiklerini, Göztepe Caddesi’ndeki düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığını dile getiren Başkan Polat, “Göztepe Caddesi iki kavşak arasında bir cadde. Yeşilçam’ı Çatyol Kavşağına bağlıyor. Tandoğan ve Göztepe bölgemizde Yeşilçam, Kavak ve Göztepe Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları yaptık. Yine bu bölgemizde bulunan Kavacık Caddesi’nde ise çalışmalara başladık. Memleketin her noktasına emek vererek, ter akıtarak en iyi hizmeti götürmeyi arzuluyoruz. Göztepe Caddemiz de düzenleme çalışmalarıyla güzel bir görünüme kavuştu. Bu güzelliğin ortaya çıkmasında emeği olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
TandoğanGöztepeKuzey Kuşak Yolu
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