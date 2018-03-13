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EN FAZLA İSTANBUL’DAN GÖÇ ALDIK

Nitelikli göç verme noktasında vahim bir durumda olan Malatya’da geçtiğimiz yıl 28 bin 222 kişi göç etti. Önceki yıl bu sayı 27 bin 613 idi.

EN FAZLA İSTANBUL’DAN GÖÇ ALDIK

Nitelikli göç verme noktasında vahim bir durumda olan Malatya’da geçtiğimiz yıl 28 bin 222 kişi göç etti. Önceki yıl bu sayı 27 bin 613 idi.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 10:31
EN FAZLA İSTANBUL’DAN GÖÇ ALDIK

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Malatya 2016 yılında 27 bin 777 kişi göç almışken 2017 yılında 27 bin 523 kişi göç almıştır. Malatya 2016 yılında 27 bin 613 kişi göç vermişken, 2017 yılında 28 bin 222 kişi göç vermiştir. Malatya’nın net göçü (alınan göç-verilen göç) 2016 yılında 164 kişi iken 2017 yılında – 699 kişi olmuştur. Malatya’nın net göç hızı 2016 yılında binde 0,21 iken 2017 yılında binde -0,89 olmuştur” ifadelerine yer verildi.

EN FAZLA İSTANBUL’DAN GÖÇ ALDIK

Açıklamaya göre, Malatya 2017 yılında en fazla İstanbul (5 bin 376 kişi), Elazığ (2 bin 210 kişi) ve Adıyaman (2 bin 185 kişi) illerinden göç aldı. 2017 yılında en fazla İstanbul (5 bin 331 kişi), Ankara (2 bin 60 kişi) ve Elazığ (bin 950 kişi) illerine göç verdi.

Malatya’nın illere göre verdiği göç sayıları şu şekilde:

“İstanbul 5 bin 331, Ankara 2 bin 60, Elazığ bin 950, Adıyaman bin 457, İzmir bin 148, Kahramanmaraş886, Gaziantep769, Mersin742, Adana739, Şanlıurfa697.”

GÖÇ ALINAN İLLER

Malatya’nın illere göre aldığı göç sayıları ise şu şekilde:

“İstanbul5 bin 376, Elazığ2 bin 210, Adıyaman2 bin 185, Ankara bin 408, Kahramanmaraş bin 148, Gaziantep900, Diyarbakır898, İzmir720, Adana 701, Şanlıurfa 661.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.03.2018 11:25
Anahtar Kelimeler:
GöçMalatya
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