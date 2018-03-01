EN FAZLA İHRACAT ALMANYA İLE YAPILDI

Açıklamaya göre Malatya’daihracat 20,72 milyon dolar, ithalat ise 8,79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret verileri Malatya’nın yanı sıra bölge illerde; Elazığ’da ihracat 24,36 milyon dolar, ithalat 3,84 milyon dolar olarak gerçekleşti.Bingöl’de ihracat 71 bin dolar, ithalat 14 bin dolar olarak gerçekleşti.Tunceli’de de ihracat 145 bin dolar, ithalat 80 bin dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 108,8 ARTTI

Ülke genelinde ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Ocak ayında yüzde 72,1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57,9'a düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1, ithalat yüzde 5,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,6, ithalat yüzde 37,1 arttı.

Verilerde, AB’ye yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2017 Ocak ayında yüzde 47 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 52,3 oldu.



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak takip etti. Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Ocak ayında 2 milyar 176 milyon dolar olurken, Çin’i sırasıyla 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verilerinde, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsayıp, Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2 oldu.(Haber Merkezi) - busabahmalatya.com