Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilkaynak Mahallesi, Çarmuzu Mahallesi, Kiltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret eden Yeşilyurt CHP İlçe Teşkilatına şikâyetçi oldukları sorunları dile getirdiler ve başlıca problemlerini hayvan pazarının mahalleden kaldırılması, açılmayan imarlı yollar, kat müsaadesi, doğalgaz, içme suyu, elektrik hizmetleri ve demir yolu olarak ifade ettiler.

MUHTARLAR SORUNLARINI ANLATTI

Merkez Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Ulukaya, mahallelerinin en büyük sorununun içme suyu olduğunu, iki yıldır artezyen suyu içtiklerini belirtti. Yeşilkaynak Mahallesi Muhtarı Salman Alpaslan, bir numaralı sorunlarının mahalledeki hayvan pazarı olduğunu ve pazarın mutlaka kaldırılması gerektiğini ve mahallelerinde artan hırsızlık olaylarına bir önlem istediklerini dile getirdi. Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Hacı Korkmaz, mahallelerinde doğalgaz olmayışının en büyük problemleri olduğunu ifade etti. Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, mahallelerinin bir kısmına doğalgaz gelmiş olduğunu belirtip, geri kalan kısmın da doğalgaza kavuşmasını talep ettiklerini söyledi ve yollardaki yamaların yapılması isteğinde bulundu. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci, Atatürk Mahallesi Muhtarı Salman Şahbaz ve Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ise en büyük sorunun içme suları olduğunu ifade ettiler. İçme suyu olarak kuyu suyu içtiklerini söyleyen muhtarlar, elektrik hizmetlerini de alamadıklarını belirterek, hatlarının tamamının havai hat durumunda olduğunu dile getirdiler. Üç mahallenin de ortak sorununun demir yollarının mahallelere sıkıntı yaratıyor olması olduğunu söyleyen muhtarlar, bu konunun bir çözüme kavuşturulması talebinde bulundu.

HABER MERKEZİ